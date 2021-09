"Ce sera son année": un ancien coéquipier d'Eden Hazard voit le capitaine des Diables exploser au Real Madrid

La presse espagnole s'est emballée cette semaine après les matchs d'Eden Hazard chez les Diables Rouges. Lors du match face à la République tchèque, le joueur du Real Madrid a pu étaler tout son talent.

De quoi faire dire à Samuel Eto'o, son ancien coéquipier à Chelsea, que le Brainois est bel et bien de retour. "Hazard va revenir à son meilleur niveau, ce sera son année. Et si il est à son meilleur niveau, il est au niveau des meilleurs joueurs du monde", a déclaré Eto'o lors d'un événement organisé par la Ligue espagnole de football.

Arrivé au Real Madrid lors de l’été 2019 contre un chèque de 115 millions d’euros, le capitaine des Diables Rouges a vécu deux saisons compliquées, affaibli par plusieurs blessures.

La semaine dernière, l'ancien joueur de Lille s'est dit prêt à exploser sous le maillot du Real Madrid: "Ces deux dernières années dans la capitale espagnole étaient compliquées, par moment j’ai eu envie d’arrêter. Il me reste trois ans et j’espère montrer mon réel niveau et ne plus ressentir de douleur pour justifier mon transfert dans ce grand club", avait-il expliqué