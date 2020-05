"Deux ans sans Europe, ce serait long...": Kevin De Bruyne envisage un départ si Manchester City est exclu des coupes d'Europe

Kevin De Bruyne pourrait quitter Manchester City si la suspension pendant deux ans de toutes compétitions européennes est confirmée. S'il se dit heureux à City, le Belge ne cache pas que perdre deux ans sans jouer l'Europe serait difficile à accepter.

Kevin De Bruyne est sans conteste le joueur clé de Manchester City. Le Diable Rouge dispute une saison de rêve et espère encore continuer sur sa série après le confinement. Mais son avenir fait débat. Son club a en effet été suspendu pendant deux ans de toutes les compétitions européennes. La procédure d'appel est en cours, mais de l'aveu même du joueur, si le temps d'exclusion n'est pas raccourci, son avenir au club sera alors incertain.

"Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'ils étaient quasiment certains d'obtenir gain de cause", a précisé De Bruyne au Laatste Nieuws lors d'un live Instagram.. "J'attends de voir ce qu'il va se passer, mais j'ai confiance en mon club. Une fois qu'on en saura plus, j'aviserai. Deux ans sans jouer l'Europe, ce serait long. Un an, je peux l'envisager", a-t-il admis, entrouvrant la porte à un départ si la sanction venait à être maintenue.

Il a également affirmé que son avenir ne dépendrait nullement de la décision de Pep Guardiola. "Il a déjà dit qu'il honorerait sa dernière année de contrat...", a rappelé le milieu offensif, qui maintient qu'il se sent bien dans con club. "Je joue dans l'un des meilleurs clubs au monde. Je joue en Angleterre, le plus grand championnat. Je suis toujours resté calme concernant mes transferts, je n'ai jamais eu de problèmes. J'ai toujours attendu mon moment, avec respect", a détaillé 'KDB'.

Un petit coup de pression, alors que les intérêts pour le joueur semblent nombreux. Mais il faudra mettre le paquet, De Bruyne ayant encore trois ans de contrat à l'Ethiad Stadium.

"Tout le monde est heureux qu'il prolonge"

Kevin De Bruyne a aussi abordé la probable prolongation de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges. L'Espagnol devrait être sur le banc jusqu'au terme du Mondial 2022. "C'est à lui de faire son choix", estime De Bruyne. "Si l'Euro avait eu lieu cet été, il aurait peut-être décidé de faire autre chose. Mais nous avons un projet, qui est loin d'être terminé. Arrêter maintenant serait étrange, il me semble donc logique qu'il prolonge".

Une décision qui réjouit visiblement le vestiaire belge. "Tout le monde est content qu'il reste plus longtemps", affirme De Bruyne, qui dresse ensuite un portrait élogieux de son sélectionneur. "Il a beaucoup d'expérience, en Angleterre, il a travaillé dans de grandes et de petites équipes. Tactiquement, il y a beaucoup appris. Il nous a fait jouer dans un système fixe et ça fonctionne. L'équipe s'est grandement améliorée sous ses ordres ces dernières années", détaille le milieu de terrain.

"Rejouer pour donner quelque chose aux gens"

Enfin, Kevin De Bruyne s'est exprimé sur la reprise probable de la Premier League, qui espère reprendre son cours le 8 juin. "Je pense que nous pourrons nous entraîner dans deux semaines", répond le Diable Rouge, qui détaille ensuite la logique qu'il perçoit derrière cette obstination à vouloir rejouer. "Le gouvernement veut redémarrer le football le plus tôt possible pour offrir quelque chose aux gens", affirme-t-il, estimant que le huis-clos sera sans doute imposé.

Mais pour lui, l'aspect financier joue un grand rôle dans ces décisions. "Si la saison ne se termine pas, il y aura de graves problèmes. Personne n'a envie, mais la saison se terminera. L'aspect financier est beaucoup trop important en Premier League", regrette-t-il. S'il n'a pas peur, il comprend aussi les réticences de certains joueurs. "Je ne pense pas qu'ils aient peur pour eux, mais pour leur famille. C'est le principal problème pour beaucoup de joueurs", raconte-t-il.