Perfusions mystérieuses, pilules magiques: cet ancien espoir français balance sur le dopage dans le football

Garra Dembélé est un ancien espoir du football français. Aujourd'hui retraité, le joueur a brisé le silence autour du dopage dans le football, révélant un système bien rodé mis en place dans plusieurs pays.

Le dopage et le football, c'est encore un grand mystère. Rares sont les cas confirmés et relayés dans ce sport. Mais certains doutes, certaines rumeurs permettent d'imaginer la présence de ce fléau dans le monde du football.

L'interview de Garra Dembélé, accordée à La Chaîne L'Equipe, fait donc office de petite bombe. Cet ancien espoir du football français a vécu une carrière l'emmenant dans de nombreux horizons: France, Bulgarie, Grèce, Danemark ou encore Suisse et Emirats Arabes Unis. C'est en Bulgarie qu'il a découvert le dopage, à son insu, au travers d'un dispositif instauré par son club.

"Quand on finissait les matchs d’Europa League, on prenait des perfusions", a-t-il annoncé d'emblée. "Il y avait une infirmière en blouse blanche. Juste après le match, j’enlevais mes crampons et je prenais les perfs, parce qu’on avait d’autres matchs qui arrivaient, deux ou trois jours après. Je n’avais toutefois aucune idée du produit injecté. Le seul truc que je peux vous garantir, c’est que quand j’ai signé à Fribourg en Allemagne, il y avait des produits dans mon corps qui n’étaient pas autorisés dans ce pays. En fait, j’étais dopé. J’avais des hormones", a-t-il détaillé.

Contrôlé à de très nombreuses reprises, Dembélé n'a jamais été pris. Jamais. Il consommait pourtant aussi des produits dopants en Allemagne. "J’avais une petite boîte. Il y avait mon numéro dessus, le 11. J’avais environ dix pilules à prendre, après les entraînements. Je ne savais même pas ce que c’était. Il y avait des pilules énormes, ça restait coincé dans la gorge. Mais si tu ne les prenais pas, tu avais une amende", a précisé le joueur français, aujourd'hui âgé de 35 ans.

Des aveux importants, qui permettent de mettre certaines choses en lumière. Aucun des clubs n'a réagi jusqu'ici.