"Et là, il me dit qu'il ne veut pas que j'y aille !": Kalidou Koulibaly raconte une anecdote magique à propos de son ancien coach

Kalidou Koulibaly, fraîchement débarqué à Chelsea, s'habitue relativement bien en Angleterre, après de nombreuses années en Italie, du côté de Naples. Là-bas, il a notamment connu le fantasque coach italien Maurizio Sarri.

Alors que le joueur sénégalais participe à podcast proposé par "Oh My Goal" sur YouTube, vient le moment où il décide de raconter une anecdote datant de 2016, année où il deviendra papa pour la première fois.

Le 16 janvier, alors que Naples devait jouer un match le soir même, Koulibaly reçoit un appel de sa femme qui le prévient qu'elle va perdre les eaux. Ni une, ni deux, Koulibaly souhaite la rejoindre à l'hôpital, mais le Team Manager de Naples lui conseille tout de même de prévenir le coach avant, Maurizio Sarri.

"Je lui explique la situation, et il me répond que non, je n'irai pas, car je fous ses plans en l'air pour le match du soir même", explique-t-il. Koulibaly n'écoute pas et se rend à l'hôpital et devient père dans l'après-midi.

"Tout se passe bien, je deviens père vers 13h30 heures. Et vers 16 heures, je reçois un appel du club qui m’indique que Sarri veut que je sois à l’hôtel pour la réunion d’avant-match", continue Koulibaly. Le joueur, professionnel, s'y rend donc et découvre qu'il a fait tout ça pour débuter la rencontre... sur le banc. "Là, je me retourne vers Ghoulam (NDLR : un équipier de l'époque) et je lui dis 'mais il est sérieux lui?'"

Koulibaly rentrera quelques minutes à la fin du match, que le Napoli gagnera. "Je me suis assis dans les vestiaires à la fin du match et j’ai rigolé tout seul. Et je me disais ‘non je ne sais pas où je suis tombé, mais ce mec-là est vraiment fou'", conclu-t-il, le sourire aux lèvres après coup.