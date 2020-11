Tottenham l'a solidement emporté 2-0 ce samedi face à Manchester City lors de la 9e journée de Premier League. Toby Alderweireld a été contraint de quitter le terrain à la 81e minute sur blessure. De son côté, Kevin De Bruyne a disputé l'entièreté de la rencontre.

L'équipe du milieu de terrain des Diables Rouges a vu un de ses buts annulé par l'arbitre Mike Dean pour une faute de main préalable de Gabriel Jesus. Le genre d'actions qui fatigue KDB, comme il l'a laissé entendre au micro de Sky Sports: "Honnêtement, je ne connais plus les règles", a-t-il confié, en essayant d'expliquer justement cette règle de la faute de main.

"Est-ce normal que les joueurs ne connaissent pas les règles", lui a demandé le journaliste britannique. "Cela fait 12 ans que je suis professionnel et les 9 premières années, il n'y a eu aucun changement de règle. Ces trois dernières années, il y en a eu beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Le football est un sport tellement beau. Je pense que les gens qui font les règles devraient être des gens qui participent au jeu", a répondu De Bruyne, avant d'évoquer une "Premier League différente" cette année: "Je ne suis pas surpris. La pré-saison a duré 7 jours... J'ai joué avec l'équipe nationale avec un entraînement dans les jambes avant de revenir ici et de devoir attendre le test Covid-19 pour retrouver l'équipe. A quoi doit-on s'attendre de notre part? On est là pour jouer mais parfois nous sommes fatigués".

Prochain match de Manchester City? c'est déjà mercredi en Ligue des champions contre l'Olympiakos.



