"Guardiola a fait beaucoup de mal au football": Lionel Messi rend hommage, à sa manière, à son ancien coach

Pep Guardiola et Lionel Messi ont fait les beaux jours du FC Barcelone entre 2008 et 2012, en gagnant, notamment, ensemble deux Ligue des Champions en 2009 et 2011. Pour beaucoup de personnes, cette équipe du Barça est d'ailleurs toujours la plus grande du XXIe siècle.

Même s'il n'est plus son entraîneur depuis maintenant 10 ans, Lionel Messi n'a pas oublié son ex-mentor. Dans une interview qui sera bientôt diffusée sur la chaîne espagnole Movistar, le septuple Ballon d'Or revient sur ces années passées avec lui.

"Guardiola a fait beaucoup de mal au football, car il semblait si facile et si simple que tout le monde voulait le copier", explique-t-il. "Ensuite, j'ai rencontré beaucoup personnes ressemblant à Guardiola là-bas, et vous réalisez ce que nous avons fait et ce que c'était". En effet, le "Tiki-Taka" de Guardiola inspirera plus d'un coach dans les années suivantes.

Avant d'expliquer que pour lui, Guardiola restera comme "le meilleur entraîneur qu'il ait eu". Bel hommage, venant de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.