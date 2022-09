"I prefer not to speak": José Mourinho surprend tout le monde en participant à un clip de rap (vidéo)

José Mourinho aurait-il trouvé un plan de reconversion ? Le Portugais a en tout cas accepté l'invitation de l'artiste Stormzy pour participer au clip d'un morceau de rap, appelé Mel Made Me Do It.

Mourinho y apparaît pendant quelques secondes, doigt sur la bouche, pour lancer sa phrase devenue culte et issue d'une interview de 2014. "Je préfère ne pas parler. Si je parle, j'aurai de gros problèmes", avait alors déclaré le Portugais, dégoûté par des décisions arbitrales lors d'un match contre Aston Villa.

Sa présence dans le clip a évidemment fait le tour des réseaux sociaux !