"Il a vraiment un postérieur énorme, tu ne sais pas l'arrêter": deux stars de Premier League rendent un hommage original à Eden Hazard

Dans une interview passée un peu inaperçue donnée au site Goal.com en novembre dernier, l'international anglais Declan Rice et l'ancienne star de Manchester City Yaya Touré ont livré une véritable déclaration d'amour à Eden Hazard.

L'Eden Hazard de Chelsea, c'était quand même quelque chose. Dans une interview, Yaya Touré est revenu sur un épisode célèbre de 2014. A la mi-temps d'un match entre Chelsea et Manchester City, l'Ivoirien a donné quelque petites claque sur la tête de l'ancien capitaine de Diables Rouges.

"Je l'ai frappé car durant ce match, il prenait la balle et personne ne savait l'arrêter", rigole Yaya Touré, 8 ans plus tard. "Il a vraiment un postérieur différent. Il est énorme."

Declan Rice, milieu de West Ham et des Three Lions, confirme cette spécificité dans son jeu. "C'était un des meilleurs que j'ai affronté", dit-il. "Les gens ne se rendent pas compte. Il dribble bien mais la manière dont il utilise son postérieur et son corps..."

Yaya Touré surenchérit. "C'est un tout petit mec", lâche-t-il. "Mais quand tu mets tes pieds derrière lui, il met son cul en arrière et il se retourne."

Un avis partagé par Declan Rice: "C'est vrai, tu ne peux pas l'arrêter. Les gens ne se rendent pas compte..."