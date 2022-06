"Il aurait dû faire plus": l'ancien sélectionneur de l'Egypte attaque Mohamed Salah

Mohamed Salah fait (presque) l'unanimité. A Liverpool, le joueur est le fer de lance de l'attaque et claque comme il respire, tandis qu'en sélection nationale, il est le capitaine, taulier, et leader incontesté de l'équipe.

Chez les "Pharaons", Salah est toujours à la recherche d'un titre. Finaliste malheureux à deux reprises de la CAN, en 2017 et 2021, Salah n'a pas encore trouvé la clé pour gagner avec son équipe nationale, qui a pourtant déjà gagné la compétition à 7 reprises.

Cartonné par un ancien de la maison

Ce manque de trophée dérange en tout cas l'ancien sélectionneur de l'Egypte, Hassan Shehata, 73 ans, qui lui a remporté par trois fois la CAN en 2006, 2008 et 2010.

"Salah est un grand joueur, il a tant fait à l'étranger et c'est l'une des plus grandes stars du monde. Mais il n'a rien fait pour l'équipe nationale égyptienne, il aurait dû faire plus", a-t-il expliqué sur la chaîne locale Sada El-Balad.

Finaliste malheureux de la dernière CAN, l'Egypte n'a également pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. La prochaine chance pour Mohamed Salah de briller avec son équipe nationale aura lieu en 2023, lors de la CAN qui prendra place en Côte d'Ivoire.