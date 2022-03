"Il demande de l'aide": la légende d'Arsenal s'inquiète pour la santé mentale de Neymar

La tête est souvent aussi importante que les jambes dans le football.

Thierry Henry, légende d'Arsenal et recordman de buts inscrits avec les Bleus en sait quelque chose. Pour lui, Neymar ne va pas bien dans sa tête, ce qui pourrait explique ses récentes performances moyennes, comme il l'a expliqué dans une interview pour L'Equipe.

"Quand on analyse une action et qu'il ne s'est pas replacé, ok c'est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien, mais il y a des raisons", explique l'ancien coach de Monaco. Et son physique défaillant ne serait donc pas la seule raison de cette méforme.

"Il parle mais est-ce qu'on l'entend ? Il demande de l'aide, il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain."

Reverra-t-on un jour le grand Neymar en Europe ? Lui-même évoquait des envies de calme, en expliquant qu'il pourrait un jour évoluer aux Etats-Unis, là où le championnat dure moins longtemps.