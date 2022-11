"Il est parti au paradis": Ronaldo, très ému, explique comment il a dû annoncer à ses enfants la mort de leur petit frère

Cristiano Ronaldo est au cœur de l'actualité en ce moment. Ayant livré une interview incendiaire au Sun, dans laquelle il clashe notamment son club de Manchester United, Wayne Rooney ou encore Erik Ten Hag, son coach, le quintuple Ballon d'Or a largement été critiqué pour avoir déclaré de telles choses.

Cependant, dans cette interview d'une heure et demie, on n'y parlait pas que de football. Des questions sont également revenues sur le décès tragique de son nouveau-né, Angel, il y a quelques mois, décédé quelques instants après sa naissance et celle de sa jumelle.

Au micro de Piers Morgan, il explique comme il a dû annoncer la nouvelle à ses autres enfants. "Gio (NDLR : sa femme) est arrivée à la maison et les enfants ont commencé à demander "où est l'autre enfant, où est l'autre enfant ?"", explique-t-il.

Après l'avoir expliqué à son plus grand fils de 12 ans, qui a rapidement compris, le processus a mis plus de temps avec les plus jeunes. "Après une semaine, je me suis dit "soyons francs et honnêtes avec les enfants", et disons qu'Ángel est au paradis".

Avant d'ajouter que son fils faisait toujours partie du quotidien de la famille. "Les enfants viennent me voir et me disent qu'ils ont fait telle ou telle chose pour Angel, en pointant le ciel du doigt. Il fait partie de leur vie".