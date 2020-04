"Il fait partie des meilleurs joueurs au monde": Kevin De Bruyne fait rêver la légende Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero a tenu à saluer le Diable Rouge pour ses performances stratosphériques cette saison avec Manchester City. Au point de l'intégrer dans une liste prestigieuse.

Il y a des opinions qui font d'avantage plaisir que d'autres. Celle-ci devrait clairement plaire à Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a reçu les louanges d'Alessandro Del Piero. La légende italienne, qui a disputé 705 matchs avec la Juventus dans sa carrière, a fait l'éloge de De Bruyne dans une interview accordée à Sky Sport.

L'Italien a en réalité abordé la question des meilleurs joueurs du monde. Et l'ancien joueur n'a pas hésité à y intégrer 'KDB', auteur de 9 buts et 20 passes décisives depuis le début de la saison. "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont des monstres sacrés, ils attirent toute l'attention sur eux", a débuté Del Piero. "A côté de cela, il y a des joueurs qui affichent une véritable profondeur, comme Kevin De Bruyne. A mes yeux, les quatre éléments que je viens de citer sont actuellement devant tous les autres !", a indiqué Alessandro Del Piero à Sky Sports.

Recevoir des compliments de ce genre de la part d'une icône footballistique pareille, voilà qui doit faire plaisir à Kevin De Bruyne !