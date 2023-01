"Il fallait passer à la casserole": le témoignage glaçant d'une agente concernant le président du football français (vidéo)

L'agente Sonia Souid dénonce mardi dans le quotidien l'Equipe et sur RMC, le comportement sexiste du président de président de la Fédération française (FFF), Noël le Graët. "Il m'a dit en tête à tête, dans son appartement, très clairement, que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole", affirme Souid qui souhaitait s'entretenir avec Le Graët, racontant un rendez-vous destiné à promouvoir le football féminin.

Dans une enquête, le magazine So Foot avait fait état de comportements déplacés de le Graët, notamment des SMS à caractère sexuel, que l'intéressé réfute.

Le témoignage de Souid est le premier direct d'une femme évoluant dans l'univers professionnel de Le Graët. Le responsable de 81 ans est reçu mardi après-midi par la ministre des Sports Amélie Oudéa Castéra, à propos de l'audit sur le fonctionnement de la FFF.

France Inter a révélé que "plusieurs femmes" avaient "dénoncé à la mission d'audit, l'attitude de Noël Le Graët à leur égard", ce qui a été confirmé à l'AFP par une source proche du dossier. Selon la radio, une ancienne cadre avait "montré aux inspecteurs des textos et des messages WhatsApp", qui "ne sont certes pas illicites, mais (...) posent question compte tenu du lien hiérarchique qui existait entre eux".

"Il appelle beaucoup. J'ai des messages vocaux et quelques SMS", a de son côté témoigné Sonia Souid. Évoquant ses interactions professionnelles passées, l'agente explique avoir eu le sentiment "qu'à chaque fois, la seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, ce sont mes deux seins et mon cul".

Amélie Oudéa-Castera, qui réclame le départ de Le Graët, en poste depuis 2011, a félicité sur twitter "Sonia Souid pour le courage de (son) témoignage".

"Notre audit en sera digne. A très bientôt", a-t-elle dit.