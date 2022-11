"Il m'a appelé pour me dire que j'étais important": Kylian Mbappé révèle les échanges qu'il a eu avec Emmanuel Macron

Dans un entretien accordé au média "Sport Illustrated", Kylian Mbappé a dévoilé une partie des échanges qu'il a eus avec le président français, en début d'année, alors que son envie de rejoindre le Real Madrid se faisait ressentir.

C'était le feuilleton du dernier mercato : Kylian Mbappé allait-il, oui ou non, rejoindre le Real Madrid et donc quitter le PSG ? Pour convaincre le prodige de rester au pays, c'est Emmanuel Macron, en personne, qui a pris son téléphone pour l'appeler. Le joueur a ainsi dévoilé quelques mots de leurs conversations.

"Tout le monde t'aime"

"Il m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime"", explique le natif de Bondy. "J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez".

Avant d'expliquer les autres raisons pour lesquelles il a voulu rester dans le club parisien. "À Paris, la page est totalement blanche. C’était une belle opportunité. Bien sûr, c’était plus facile d’aller à Madrid. Mais j’ai cette ambition, je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner la Ligue des Champions à Paris, c’est quelque chose de vraiment spécial.

Des arguments qui auront vraisemblablement eu une incidence : quelques jours plus tard, Mbappé prendra la décision finale de rester dans le club de la capitale.