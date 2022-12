"Il n'est pas blessé, il est juste en surpoids": Pep Guardiola fracasse la condition physique d'un de ses joueurs, tout juste revenu du Mondial

Au moins, c'est dit.

Kalvin Phillips est arrivé à Manchester City cet été, et son aventure en SkyBlues ne se passe pour l'instant pas extraordinairement bien. Très peu utilisé par Pep Guardiola malgré les 54 millions d'euros investis et tout juste revenu du Mondial où il n'aura disputé que 40 petites minutes avec les Three Lions, Phillips a désormais un autre problème : son poids.

Pep Guardiola a donc livré cette analyse lorsqu'on lui a demandé pourquoi Phillips n'était pas sur la feuille de match pour la rencontre face à Liverpool. "?Il n'est pas blessé. Il est arrivé en surpoids. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas arrivé en état de faire des séances d'entraînement et de jouer".

"Quand il sera prêt, il jouera, parce que nous avons besoin de lui, nous avons beaucoup besoin de lui", a expliqué ensuite l'Espagnol. On savait que Pep n'avait pas sa langue dans sa poche, nouvelle illustration ici même.