"Il ne ferme pas la porte !": Florentino Perez aurait confié à ses supporters qu'il n'a pas abandonné les pistes Mbappé et Haaland (vidéo)

Passé à côté de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland cet été, Florentino Perez, le président du Real Madrid, pourrait ne pas encore avoir l'idée d'en faire venir un dans la capitale espagnole... voire les deux.

Lors d'une rencontre avec plusieurs "socios" ce mardi soir, Perez aurait laisser entendre que le Real n'aurait pas totalement abandonné l'idée de faire venir les deux nouvelles superstars du foot. Selon certains supporters, au micro de la célèbre émission El Chiringuito, la possibilité de les recruter dans le futur est grande.

"On a parlé d’Haaland et Mbappé, il nous a dit qu’ils ne viendraient pas tout de suite, mais que le club ne leur ferme pas la porte", a expliqué un socio.

Un temps annoncé du côté du Real, le français avait finalement choisi de rester du côté du Paris Saint-Germain. Pour ce choix, il avait reçu de nombreuses insultes et critiques de la part des supporters et médias espagnols. Haaland, lui, avait fait plus rapidement son choix, optant pour Manchester City, ancien club de son père.