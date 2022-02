"Il y a trois ou quatre mois de vacances": Neymar se verrait bien jouer dans le championnat américain

Neymar a visiblement besoin de vacances.

Dans le podcast "Fenômenos" en compagnie du streamer "Gaules" et de son illustre compatriote Ronaldo, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est confié sur les prochaines années de sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il souhaiterait se la jouer à l'économie.

S'il a bien évoqué l'idée de rejouer un jour au Brésil, dans son club de formation de Santos, Neymar Jr se verrait bien jouer également en MLS, dans le championnat nord-américain... et ses motivations sont autres que le niveau de jeu.

"Ce qui me manque vraiment c’est de jouer chez moi, à Santos, mon Dieu, ce stade est merveilleux. J’ai aussi très envie de jouer aux États-Unis, au moins une saison. C’est un championnat court et tu as trois à quatre mois de vacances, je pourrais y jouer plusieurs années", a-t-il déclaré, d'un ton rieur.

Un fin de carrière pépère pour le Ney ?