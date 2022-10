"Il y a une grosse différence entre les capitaines et les leaders": la leçon de foot inspirante de José Mourinho (vidéo)

Invité dans une émission, José Mourinho a expliqué un point pas toujours facile à discerner : la différence entre un capitaine et un leader.

"J'ai eu des capitaines qui n'étaient pas des leaders", commence par déclarer le Portugais. "En général, les gens voient le brassard et se disent 'c'est lui le capitaine, c'est lui le leader'. Non ! Souvent, le capitaine n'est pas le leader."

Passé par l'Inter Milan et Chelsea, Mourinho a eu l'occasion de compter sur deux capitaines d'exception. Deux rocs défensifs dont la réputation n'est plus à faire : John Terry et Javier Zanetti. "Ces deux gars étaient des vrais leaders. Quand on a ces leaders, on devient plus un coach. On se concentre sur la préparation."

Pour illustrer ses propos, le Mou donne un exemple. "Quand j'étais à Porto, j'avais un joueur, Jorge Costa. Un jour, on était en train de perdre contre Belenenses, on perdait 2-0 à la mi-temps. Je marchais vers le vestiaire et évidemment, tout le monde voyait que j'étais furieux. Quand je suis arrivé au vestiaire, Jorge Costa m'a dit : 'Attendez dehors deux minutes s'il vous plait'. Il est entré, il a fermé la porte et il a fait le sale boulot pour moi. Après ça, il a ouvert la porte et m'a dit : 'A vous coach'. Il a fait dans le vestiaire tout ce que j'aurais fait. On a gagné 3-2. Il était défenseur central, il n'avait marqué de but de sa vie et il en a marqué deux."

"Il y a une grosse différence entre un capitaine et un leader. Les leaders on ne les achète pas, on ne les créé pas non plus. Quand on en a un, l'équipe a une longueur d'avance", ajoute encore l'entraineur de l'AS Rome. "Malheureusement, aujourd'hui, tout est tout est une question de look. Les gens donnent plus d'attention à ceux qui brillent par leur look qu'à ceux qui sont vraiment là", regrette le Special One.