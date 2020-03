"#IlACraqué, #CestBienTenté": un joueur de Marseille DÉMONTE le président de Lyon sur les réseaux sociaux (photo)

"Il a craqué": le meneur de jeu de Marseille Dimitri Payet a raillé vendredi le président de Lyon Jean-Michel Aulas qui a proposé de considérer la saison de Ligue 1 comme "blanche", en raison de la pandémie de coronavirus.



Alors que la Ligue de football professionnel (LFP) a suspendu vendredi le championnat de France "jusqu'à nouvel ordre", Jean-Michel Aulas a estimé que "la meilleure solution serait de dire : "C'est une saison blanche", sans attribution de titre ni relégation, dans un entretien au journal Le Monde.



Une telle décision permettrait d'éviter "à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF (Fédération française de football)", a-t-il ajouté, en estimant qu'une "décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher". "Mais il est sérieux celui-là", a réagi l'international Dimitri Payet via son compte Twitter envoyant un lien entre la proposition d'Aulas et le classement de l'OL. Le club rhodanien est actuellement 7e de L1 après 28 journées, à dix points de la 3e place qui offre un billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

"Solidarité"

Samedi, le président de l'OL en a remis une couche sur Twitter, relayant l'appel de la vice-présidente de West Ham, Karren Brady, à déclarer la saison de Premier League "nulle et non avenue". "Tous les pays sont touchés par cette pandémie et doivent apporter des réponses", a-t-il commenté.



Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, a visiblement peu apprécié ces sorties médiatiques. "Le football, c'est la solidarité entre les quarante clubs (de L1 et L2, ndlr) et l'ensemble des acteurs du foot. Ces paroles n'engagent que lui", a répondu samedi la dirigeante du football professionnel en France, interrogée sur BeIN Sports.



L'ensemble des clubs de Ligue 1, à l'exception de Lyon, ont en tout cas exprimé leur envie de voir le championnat connaître sa conclusion sur les terrains, quitte à prolonger l'exercice au-delà du mois de mai. "On risque de terminer un peu plus tard mais ce n'est pas un problème à mon goût. Si on termine le championnat, ce sera les mêmes équipes" donc "l'équité" sera respectée, expose l'entraîneur de Strasbourg, Thierry Laurey, ajoutant: "Si on annule, comment vous faites pour l'Europe?".



La qualification pour les places européennes, justement, est l'objectif qui incite l'AS Monaco, 9e avec le même nombre de points que Lyon, à poursuivre l'exercice en cours. "Je souhaite que l'on remonte au classement. Tout le monde sait que j'ai fait des changements (limogeage de Leonardo Jardim, ndlr) en plein championnat et que j'en attends beaucoup", a reconnu Oleg Petrov, le vice-président du club monégasque.



"Inconcevable" pour Blacquart



Une saison blanche, sans relégation, rendrait service aux équipes actuellement en danger, comme Toulouse (20e), Amiens (19e) voire Nîmes, en position de barragiste.



Mais l'entraîneur des Crocodiles ne veut pas entendre parler d'une telle solution. "En tous les cas, on ne pourrait pas se réjouir d'une telle décision. C'est inconcevable même si Nîmes, aujourd'hui, en profiterait", affirme Bernard Blaquart.



En cas de reprise du Championnat, la Ligue et les clubs seront néanmoins confrontés à un casse-tête pour programmer les dix dernières journées. "Si l'UEFA décide de reporter l'Euro-2020 à cet automne ou à l'an prochain, on pourrait très bien envisager de terminer le championnat fin juin", avance Blacquart. Aller au-delà paraît quasiment impossible d'autant que, comme le relève le président de Nice Jean-Pierre Rivière, "au 30 juin des contrats de joueurs se terminent".



Si aucune date de reprise n'est pour l'heure envisagée, le dirigeant azuréen joue la carte de la sagesse, à l'unisson de ses paires. "On verra au jour le jour. Le problème immédiat est d'endiguer et gérer l'épidémie", résume-t-il.