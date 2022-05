"Ils sont prisonniers de l'argent": le PSG et Kylian Mbappé flingués par le président du Barça

Le président du FC Barcelone Joan Laporta estime que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain "fausse le marché" et "va à l'encontre de tous les principes de l'Union européenne" mercredi dans un entretien au journal catalan L'Esportiu.

"Cela fausse le marché. Les joueurs finissent par être prisonniers de l'argent. C'est ce qui se passe quand un club a un État derrière lui. Cela va à l'encontre de tous les principes de l'Union européenne. Cela amène à réfléchir à la pérennité du football en Europe", déclare Laporta dans un entretien diffusé mercredi par le journal sportif catalan L'Esportiu.



"On peut faire une lecture du point de vue du Barça. Un adversaire direct (le Real Madrid) ne s'est pas renforcé et on préfère qu'il ne puisse pas nous embêter davantage dans la compétition. Mais il y a la question réflexion sur la pérennité du football", a relevé le dirigeant blaugrana. Interrogé sur la possibilité que le PSG "ouvre la porte" à Neymar, le président du Barça répond: "Il lui reste quatre ou cinq ans de contrat. Ces joueurs qui ont signé pour des clubs comme le PSG ont presque signé leur propre esclavage. Pour l'argent".



Le club catalan s'était positionné pour tenter d'enrôler l'attaquant français de 23 ans qui a fini par prolonger son contrat au Paris Saint-Germain samedi, mais le clan Mbappé lui avait fermé la porte. Le week-end dernier, la Liga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, a déclaré qu'elle allait déposer plainte contre le Paris Saint-Germain pour "défendre l'écosystème économique du football européen".