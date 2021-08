"Injouable", "Impitoyable", "Un triomphe": la presse européenne encense Romelu Lukaku après son 1er match avec Chelsea

Romelu Lukaku n'a pas attendu pour marquer son premier but de la saison après son retour à Chelsea. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, titulaire et resté sur la pelouse pendant tout le match, a ouvert le score dès la 15e minute, servi sur un plateau par Reece James. Il est passé non loin d'un doublé, sa tête à la 77e étant déviée par Leno sur la barre transversale.

Sa prestation a ébloui les différents observateurs de la Premier League, notamment l'ancien défenseur d'Arsenal, Sol Campbell. " Il a beaucoup appris en Italie. Conte l'a fait progresser. Il parle aussi beaucoup à Thierry Henry et à Didier Drogba. Il veut apprendre et continuer à apprendre et c'est fantastique à entendre. Aujourd'hui, il était injouable, incroyable", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports.

Pour Gary Lineker, le légendaire présentateur du Match of the Day depuis 1999, "Big Rom" est tout simplement "un attaquant de très grande classe".

La presse anglais a été dans le même sens. Le quotidien The Guardian a analysé le match du Belge. "Il a montré qu'il donnait une dimension supplémentaire à l'attaque de Thomas Tuchel. Le club manquait d'un avant-centre comme point de fixation depuis que Diego Costa s'est vu montrer la porte par Antonio Conte à l'été 2017. Il l'a désormais trouvé. La prochaine question est de savoir comment Tuchel va adapter sa phalange d'attaquants intérieurs et d'ailiers autour du Belge. À l'Emirates, Kai Havertz a joué aux côtés de Lukaku, tandis que Mason Mount s'est imposé au milieu de terrain. Reece James, buteur, et Marcos Alonso ont apporté de la largeur en tant que défenseurs latéraux, bien qu'à certains moments, la présence centrale de Lukaku ait semblé se faire au détriment de la fluidité de l'attaque de Chelsea."

Le média The Sun a écrit de son côté: "Regardez et écoutez". "Neuf ans et 360 jours après ses premiers pas, l'impitoyable Belge semble rattraper le temps perdu avec une impressionnante prestation d'ensemble."

Le quotidien The Mirror a souligné une "performance d'attaquant parfait." "Son but après 15 minutes est le genre de frappe qu'il marquera encore et encore. Utilisant son physique, sa conscience du jeu et ses mouvements, il a déboulé dans la surface d'Arsenal avant de marquer dans un but vide. Seul un arrêt sensationnel de Bernd Leno l'a privé d'un deuxième but. Peu de choses sont garanties dans le football mais que le fait qu'il réalise de telles performances dans le futur l'est quasiment"

L'Italie n'a évidemment pas oublié l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Pour la Gazzetta Dello Sport, ce dimanche, c'était le "Lukaku Day".

"La journée de Lukaku a été un triomphe. Monsieur 98 millions de livres, comme on l'a surnommé en Angleterre, a touché le jackpot dès son premier tir au but, atteignant ainsi 114 buts en Premier League. L'ancien attaquant de l'Inter Milan a été la vedette de la victoire 2-0 de Chelsea sur Arsenal. Le Belge n'est toujours pas au top de sa forme - il n'a eu que 45 minutes d'Inter-Crotone derrière lui - mais même lorsqu'il n'était pas au top de sa forme, il a joué un rôle déterminant dans le succès des Blues. L'hommage de Thomas Tuchel à la fin du match est révélateur."