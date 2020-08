"Interminator": la superbe une d'un célèbre journal italien en hommage à Romelu Lukaku (photo)

La presse italienne ne sait plus quoi dire sur Romelu Lukaku. Le Diable Rouge impressionne son monde depuis son arrivée à l'Inter Milan l'été dernier. Et pour cause: les statistiques de l'attaquant sont plus que parlantes. En 50 matchs, Lukaku a inscrit 33 buts et délivré 6 passes décisives. Il est aussi le leader de l'attaque milanaise aux côtés de Lautaro Martinez, duo létal auteur de 54 buts à eux deux.

Les deux hommes devraient être titulaires demain soir pour la finale de l'Europa League face à Séville. La célèbre Gazzetta dello Sport rend hommage à Lukaku dans sa une du jour. Le journal représente Lukaku comme Terminator en titrait avec élégance, "Interminator". Le "cyborg" Lukaku va tenter de donner le sourire à l'Inter Milan, qui attend un titre européen depuis 2010.

Il faudra pour cela éliminer le FC Séville. Rendez-vous est pris demain à 21 heures.