"J'ai croisé les meilleurs footballeurs du monde dans l'ascenseur": le selfie improbable d'une jeune golfeuse fait le buzz

Marta Silchenko ne pensait certainement pas se retrouver en aussi bonne compagnie dans l'ascenseur de son hôtel parisien. La jeune golfeuse russe, présente dans la capitale française pour un tournoi, a eu la surprise d'être coincée entre toutes les stars du Paris Saint-Germain en se rendant à la salle de gym.

Mbappé et Messi surpris

La jeune femme de 17 ans a sorti son smartphone et a pris un selfie assez improbable dans lequel on voit notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi très surpris. On aperçoit également sur la photo Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Kimpembe et Hakimi. "Journée décontractée à la salle de gym aujourd'hui", a-t-elle commenté sur Instagram. "J'ai croisé les meilleurs footballeurs du monde dans l'ascenseur."