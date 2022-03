"J'ai donné ma vie pour être présent": Neymar, touché par la défaite du PSG, explique avoir tout fait pour être avec l'équipe

Dans un évènement organisé par un de ses sponsors, la star brésilienne Neymar a pris la parole, quelques jours après la douloureuse élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Il explique avoir été touché par la défaite et par les sifflets subis quelques jours plus tard lors d'un match de championnat de France face à Bordeaux.

"Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous, a-t-il déclaré. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé".

Pas titulaire au match aller à cause d'une vilaine entorse, Neymar explique avoir fait tout son possible pour être présent pour ces matchs importants. "Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l'équipe". Il était entré à 15 minutes du terme au match aller et avait pu disputer toute la rencontre au retour.

Décisif cette rencontre en donnant une passe décisive à Mbappé, le Brésilien avait pourtant été largement critiqué et n'avait pas pu éviter la défaite de son équipe.