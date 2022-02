"J'ai l'impression que ça paie": la réussite de ce joueur serait notamment due... à la pêche

Un dimanche au bord d'un étang plutôt que sur les terrains verts ?

Pour Phil Foden, pourtant international anglais et triple vainqueur de la Premier League avec Manchester City, ça se joue. Au cours d'une interview accordée à France Football, la pépite britannique est revenue sur l'une de ses grandes passions : la pêche. Grâce à cette passion peu commune pour un joueur de football de haut niveau, il a, selon lui, pu prendre sur lui lorsque les choses ne se passaient pas comme il le voulait au début de sa carrière.

"La pêche, c'est l'art de la patience. Oui, la comparaison est pertinente. Il faut savoir attendre les choses dans la vie et rester tranquille quand elles mettent un peu de temps à arriver", assure-t-il, en expliquant que cette patience a pu l'aider lorsqu'il jouait un peu moins sous les couleurs des Skyblues.

"J’avais l'habitude d'être titulaire chez les jeunes, et au début, Pep a pris le temps de m'expliquer pourquoi j'allais moins jouer avec les pros. Il m'a dit que je devais être patient, lui faire confiance. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça paie. Je joue beaucoup plus en tout cas."

Toujours en tête du championnat anglais avec son Manchester, on ne peut que constater la succès que profère cette double passion.