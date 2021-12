"J'ai un compte en suspens avec lui": Zlatan Ibrahimovic n'a toujours pas digéré le clash avec Romelu Lukaku

Le 26 janvier dernier, Romelu Lukaku évoluait toujours sous les couleurs de l'Inter Milan. Le club lombard filait vers le titre de champion d'Italie et affrontait le rival AC Milan dans un derby électrique.

C'est lors de ce match qu'une altercation a éclaté entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Le ton était monté entre les deux hommes suite à une provocation de Zlatan à Romelu à propos des rites "vaudous" de la maman du Diable Rouge.

"Il m'avait attaqué sur le plan personnel. Il est convaincu d'être un champion, il a un grand égo, et il est très fort", a déclaré le Suédois au journal Corriere della Serra. " Je l'ai attaqué sur son point faible: les rites de sa mère. Il a perdu la tête."

Champion dans l'art de provoquer, Zlatan n'a pas pu s'empêcher de refaire une allusion aux rites vaudous. "Mais j’ai un doute… On a perdu ce derby, je me suis blessé ensuite et plein de choses bizarres sont arrivées. Tu vas voir que Lukaku m’a vraiment envoyé un rite… J’ai demandé à des amis croyants de prier pour moi. J’ai un compte en suspens avec lui."