"J'aime vraiment ce que je fais": le très beau message de Dries Mertens sur Instagram

Dries Mertens est devenu il y a un petit mois le meilleur buteur de l'histoire de Naples, avec 122 buts. Le Diable Rouge avait égalé le record de 121 buts détenu par le Slovaque Marek Hamsik le 25 février dernier lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Le 23 octobre dernier, il avait dépassé un certain Diego Maradona qui avait inscrit 115 buts pour Naples.

En outre, arrivé chez les 'Paternopei' en 2013 en provenance du PSV Eindhoven, il a prolongé son contrat jusqu'en 2022 au début du mois de juillet.

Il y a pas à dire, à 33 ans, il est en pleine bourre et tout semble rouler pour lui. Il l'a d'ailleurs fait savoir dans une publication sur Instagram mercredi soir. "J'aime vraiment ce que je fais. Je sais que chaque carrière est éphémère et il y aura des moments où je n'aurai pas les opportunités que j'ai en ce moment, alors j'en profite pleinement et j'en profite!".