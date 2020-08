"J'avais déjà signé à Dortmund...": les supporters parisiens FURIEUX après cet aveu de Thomas Meunier (vidéo)

Thomas Meunier avait déjà signé à Dortmund en février. C'est ce qu'a déclaré le défenseur belge, relançant ainsi une vive polémique autour de son carton jaune obtenu... face à Dortmund, alors qu'il jouait au PSG.

En fin de contrat à Paris, Thomas Meunier a donc opté pour Dortmund. Le Diable Rouge semble ravi d'avoir rejoint la formation allemande. Hier, en conférence de presse, il s'est d'ailleurs exprimé librement sur les circonstances de son transfert. Il en a profité pour lâcher une petite bombe, qui secoue les supporters parisiens.

Il a en effet avoué avoir signé à Dortmund avant le match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui opposait son club actuel à son ancien, le PSG. Match lors duquel il avait hérité d'un carton jaune. Il était dès lors suspendu pour le match retour. "J’avais déjà signé avant le match. J’avais la chair de poule pendant tout le match. C’était la première fois que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund, il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais: ‘Waouh, je serai ici l’année prochaine'", a déclaré le Diable Rouge.

Un aveu qui passe très mal à Paris, où les supporters parlent de lui comme d'un véritable traître. Pas certain qu'il soit le bienvenu au Parc des Princes dans le futur.