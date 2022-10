"Je le frapperai peut-être": José Mourinho révèle ses intentions pour arrêter un joueur adverse (vidéo)

Ce dimanche (20h45) l'AS Rome reçoit Naples en championnat. En cas de victoire, José Mourinho et ses troupes peuvent frapper un très grand coup au classement.

Naples est actuellement leader de Serie A tandis que l'AS Rome est cantonnée à la 4e position, mais seulement quatre points séparent les deux équipes. Si les Romains venaient à s'imposer ce soir sur la pelouse du Stadio Olimpico, ils reviendraient à une petite longueur de leurs adversaires et rendraient la suite de la course au Scudetto encore plus passionnante.

En très grande forme cette saison, le Géorgien de Naples Khvicha Kvaratskhelia fait trembler toutes les défenses du pays. Il en est à 5 buts et 5 passes décisives et 10 rencontres, un bilan plus d'honorable.

Présenté comme la principale menace, une journaliste a voulu demander à José Mourinho, entraîneur de la Roma, s'il avait un plan pour arrêter l'attaquant géorgien.

"Ce qu'on doit attendre de moi ? N'attendez rien de moi. Rien du tout", répond le Portugais avec un sourire amusé. Avec un air faussement innocent qu'il maîtrise à la perfection, il ajoute en rigolant : "Peut-être que s'il passe près de moi, je le frapperai. Peut-être".

Un nouveau coup de folie du Mou est-il à prévoir ce soir ? Réponse à 20h45.