"Je m'appelle croissant": les joueurs de Feyenoord laissent des drôles de petits mots dans le vestiaire de Marseille (photos)

Feyenoord jouera bien la finale de la Conference League. Le club néerlandais a obtenu un match nul salvateur contre l'OM, 0-0, s'offrant ainsi le ticket pour la finale de la première édition de cette compétition. Une belle réussite pour eux.

En plus d'avoir su se montrer à la hauteur sur le terrain, le club a su briller en dehors. Le prouve ces clichés venus tout droit des vestiaires olympiens. Le staff et les joueurs ont pris le temps qu'il fallait pour nettoyer le vestiaire, laissé dans un très bon état. Sur un paperboard, ils ont aussi laissé quelques mots en français. "Merci, au revoir", mais aussi des choses plus étonnantes comme "Je m'appelle croissant" et "J'habite Feyenoord". L'humour néerlandais ?