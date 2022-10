"Je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire": Antoine Griezmann fait son mea culpa et demande pardon aux supporters de l'Atlético

Chouchou du public à l'Atlético, Antoine Griezmann a déçu beaucoup de ses fans en rejoignant le FC Barcelone en 2019. Son expérience catalane aura été un échec et le Français est revenu dans son ancien club avec la lourde tâche de se faire pardonner son infidélité aux Colchoneros.

Samedi soir, c'est lui qui a offert la victoire à son équipe sur le terrain de Bilbao (0-1). Après la rencontre, il a publiquement demandé pardon à tous les supporters de l'Atlético. "Je suis très fier d'avoir pu signer et d’être définitivement à l’Atlético. Au bout du compte, je m'excuse. Je sais que les gens veulent l'entendre de ma voix : je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire aux gens. Mais le plus grand pardon que je demande, c'est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe dans des soirées comme celle-ci. Nous sommes sur la bonne voie."

Cette déclaration intervient après que Grizou a marqué son 100e but pour le club de la capitale et quelques jours après l'annonce d'un accord entre le Barça et l'Atléti pour son transfert définitif. Jusqu'ici il n'était que prêté par les Blaugranas aux Colchoneros.