"Je mange leur coeur": le cyborg Haaland dévoile une partie de son régime, et il est plutôt surprenant

Un régime pour le moins surprenant.

Dans le documentaire qui lui est consacré "Haaland : The Big Decision", le prodige norvégien Erling Haaland a révélé une part de son régime alimentaire monstrueux (il absorbe environ 6.000 calories par jour) et il est pour le moins surprenant.

De l'eau filtrée et du soleil dès le matin

Montrant à la caméra des morceaux de coeur et de foie de son boucher, il explique : "Vous ne mangez peut-être pas ça, mais moi oui, je suis soucieux de mon corps. Je pense manger des aliments de qualité, aussi locaux que possible, est important".

Avant de s'exclamer : "Les gens disent que la viande est mauvaise pour la santé, oui, mais laquelle ? Celle du McDonald's ou la vache locale qu mange de l'herbe là-bas ? Je mange leur cœur et leur foie".

Il expliquera également qu'il filtre son eau, unique boisson qu'il s'autorise à consommer, et qu'il sort le plus vite possible de chez lui pour prendre du soleil dès le matin.

Un robot, peut-être, mais un robot qui prend soin de son corps.