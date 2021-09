"Je manque au palmarès du Ballon d'Or": la nouvelle pépite signée Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic est encore et toujours en activité. Le Suédois semble inarrêtable et continue à jouer au plus haut niveau européen à 39 ans, lui qui a récemment resigné à l'AC Milan. Sa carrière est tout bonnement phénoménale, avec des prouesses au Barça, à Paris, à la Juventus ou encore à l'AC Milan.

Mais le Suédois garde quelques regrets. Dont un concerne le plus prestigieux des trophées individuels de ce sport. "Je crois que je manque au palmarès du Ballon d'Or", a lâché l'attaquant à France Football. Avant de préciser sa pensée. "Je veux dire... Tout le monde veut gagner un trophée qui dit que vous êtes le meilleur joueur du monde. Au fond de moi, je pense que je suis le meilleur joueur du monde. Ce serait prestigieux de le gagner mais ce sont les votants qui décident. C'est vous, les gars, qui votez, vous savez pourquoi je ne l'ai pas gagné !".

Comme déjà expliqué, la carrière d'Ibrahimovic force le respect. Le chemin n'était pourtant pas tracé pour le Suédois, qui savoure aujourd'hui ce qu'il a déjà accompli. "Je suis fier de ce que j'ai fait. Je viens d'un endroit où tout le monde me jugeait, me disait que ce n'était pas possible. Les gens parlaient sur moi : "Ouais, il n'est pas assez bon", "il est pas assez ci". Et je suis encore là, debout, à 39 ans, droit dans mes bottes. Et j'en suis fier".

Il y a de quoi être fier, en effet !