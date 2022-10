"Je n'ai jamais demandé à partir": Kylian Mbappé fait une mise au point après les rumeurs concernant un éventuel départ

Victorieux hier soir dans 'Le Classique' du championnat de France, Kylian Mbappé s'est mis en évidence en offrant un assist à son coéquipier Neymar pour inscrire l'unique but de la rencontre.

Après la rencontre, le joueur français a tenu à faire quelques mises au point concernant les rumeurs persistantes qui évoquent des éventuelles envies de départ du club, et le plus vite possible, selon certains médias.

"Je ne suis pas du tout impliqué"

"Cette info sortie le jour du match (NDLR : face à Benfica, la semaine dernière) je n’ai pas compris, j’étais autant choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne suis pas du tout impliqué", a-t-il insisté.

"Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. J’étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit-frère, personne de mon entourage n’était là", a souligné Mbappé. "On est tombé des nues quand on l’a appris".

De quoi rassurer les supporters parisiens ?