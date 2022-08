"Je n'ai pas de muscle": Thomas Tuchel répond avec humour à la rumeur d'un combat entre lui et Antonio Conte

La poignée de main très musclée entre Antonio Conte et Thomas Tuchel a fait le tour de la planète sport dimanche dernier. Les deux hommes s'étaient provoqués durant toute la rencontre entre Tottenham et Chelsea (2-2) et se sont sévèrement pris le bec à la fin du match.

Une semaine plus tard, cette confrontation fait toujours le régal de la presse anglaise qui était en manque de rivalité entre les coachs comme elle a pu en avoir dans le temps entre Sir Alex Fergusson et Arsène Wenger (ou Wenger-Mourinho).

Ce dimanche, Chelsea se déplace sur le terrain de Leeds United, mais dans la conférence d'avant-match les journalistes avaient autre chose en tête.

Durant la semaine qui s'est écoulée, les bookmakers anglais ont désigné Thomas Tuchel comme favori si un match de boxe devait avoir lieu entre lui et son homologue de Tottenham. Une décision qui a surpris le principal intéressé après avoir été mis au courant : "Ils m'ont mis comme favori ? Je suis surpris. Je n'ai pas de muscle", a déclaré Thucel qui se régale de cette histoire.

"Je suis l'opposé ! Les gens me demandent 'tu as été grossier ?' et je réponds 'je ne peux pas l'être, je n'ai pas de muscle", ajoute l'Allemand très amusé.

Si Tuchel et ses hommes gagnent ce dimanche, ils partageront la 2e place du classement à égalité de point avec... Tottenham.