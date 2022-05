"Je ne les ai pas vus quand on les a détruits": critiqué par d'anciens adversaires, Pep Guardiola répond par un énorme tacle (vidéo)

Pep Guardiola est un peu rancunier. Le tacticien catalan, en place sur le banc de Manchester City, avait été visé par de lourdes critiques de la part d'anciens joueurs, tous anciens adversaires de ses clubs, après la demi-finale de Ligue des Champions, perdue face au Real Madrid.

Patrice Evra, mais aussi Berbatov et Seedorf avaient tancé le Catalan pour sa gestion du vestiaire. Le Français avait été le plus virulent. "?Manchester City a besoin de leaders, mais Guardiola ne veut pas de leaders. Il ne peut pas entraîner des joueurs avec de la personnalité. Il choisit ses équipes comme ça. Il l'a fait au Barça, mais pour contrôler tout le monde. Quand les choses tournent mal, il décide toujours", avait lancé Evra, avant de le tacler sur les réseaux sociaux.

Interrogé hier en conférence de presse, Pep Guardiola s'est montré sans pitié et leur a accordé une réponse pour le moins cinglante. "Les anciens joueurs spécialistes comme Berbatov, Seedorf et Patrice Évra, et ce genre de personnes, n’étaient pas là. J’ai joué contre eux, et je ne les ai pas vus quand je les ai détruits, quand on les a détruits, en finale de Ligue des champions contre United", a-t-il déclaré.

Balle au centre ?