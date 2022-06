"Je ne savais pas qui il était": l'anecdote étonnante de la femme de Paul Pogba sur leur première rencontre (vidéo)

Le Pogmentary, ce fameux documentaire réalisé pour faire le point sur la vie de Paul Pogba, ne cesse de faire parler. Sorti sur Amazon Prime la semaine dernière, le film déchaîne les passions, alors que le joueur y lance de nombreuses punchlines. Mais un autre moment fait désormais parler de lui.

En effet, on y découvre les coulisses de la rencontre de l'international français et de Zulay, devenue sa femme. Cette dernière a révélé ne pas avoir compris de qui il s'agissait lors de leur premier rendez-vous. "On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami qui était collègue architecte", raconte-t-elle dans le documentaire. "Je ne savais pas qui il était, je ne regarde pas le foot", plaisante-t-elle ensuite.

Une version confirmée par Pogba. "Elle ne savait pas qui j'étais ! C'est une bonne chose, parce qu'elle ne m'a pas aimé pour ce que je suis, un footballeur célèbre", a expliqué le milieu de terrain, visiblement content.