Joli geste: le Diable Rouge apporte son soutien aux joueurs anglais victimes de racisme (photo)

Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka sont dans la tourmente. Les trois joueurs anglais ont été victimes d'insultes racistes après avoir raté des penaltys lors des tirs au but de la finale de l'Euro 2020, perdue contre l'Italie. Depuis lors, les condamnations sont unanimes.

Mais les joueurs sont surtout soutenus, de plus en plus clairement. Ce mardi, c'est le Diable Rouge Axel Witsel qui est monté au créneau pour soutenir les trois joueurs. "Je suis avec vous pour continuer à combattre le racisme dans le sport. Nous demandons toujours davantage aux décideurs pour prendre des mesures et nous protéger", a tweeté le joueur avec une photo des joueurs.

Un joli geste de la part du milieu de terrain.