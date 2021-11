Zlatan Ibrahimovic est de retour dans l'équipe suédoise après un premier come-back en mars, il a ensuite raté le Championnat d'Europe en raison d'une blessure au genou. Revenu en forme, le Suédois prépare actuellement les matchs de qualification pour la Coupe du monde que son pays va disputer en Géorgie (11 novembre) et en Espagne (14 novembre).

Présent en conférence de presse, la star de l'AC Milan n'a pas pu résister à pratiquer son activité favorite : se lancer des fleurs. À une question posée sur son âge, le joueur de 40 ans a répondu avec le sourire : "Je vieillis, mais je comprends mieux mon corps maintenant. Il est plus âgé, même si mon esprit est plus jeune et j'ai l'air de mieux en mieux."

Meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise, Zlatan n'a aucune revendication sur le plan sportif : "Tout le monde veut jouer, je suis là en tant que membre de l'équipe." Ça sera à l'entraîneur, Janne Andersson (59 ans), de décider du temps de jeu qu'il accordera à son attaquant. Il doit surtout penser à défendre l'avance de deux points sur les Espagnols lors des deux derniers matchs afin de réserver le billet direct pour la Coupe du monde pour le Qatar. Avec ou sans Ibrahimovic, on verra.

Même si la passion du jeu continue de le faire courir à 40 ans, Zlatan Ibrahimovic est bien conscient que l'âge l'oblige a devoir faire des choix. "Je dois équilibrer mon temps de jeu car je suis sujet aux blessures. Si je peux trouver le bon équilibre, je devrais pouvoir jouer le plus possible. Avec ma confiance, je suis sûr que tout ira bien. C'était difficile de ne pas être à l'Euro, mais je devais être honnête avec moi-même, je n'étais pas à cent pour cent."