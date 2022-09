"Je vous le dis, c'est un top joueur": ce jeune Diable Rouge de Milan fait déjà rêver Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, qui se remet de son opération du genou, n'a pas l'intention d'arrêter le football. Le joueur suédois a même récemment prolongé à l'AC Milan et s'est montré à quelques reprises en compagnie des joueurs, sans pouvoir, c'est logique, jouer jusqu'ici.

Dans le lot des joueurs qu'il a vu à l'œuvre, il y a un certain Charles De Ketelaere. Et le Suédois de 40 ans est visiblement sous le charme de ce grand talent belge de 21 ans, arrivé cet été à l'AC Milan. "Je vous le dis, c'est un top joueur", a lancé Ibrahimovic dans la Gazzette dello Sport. "Donnez-lui simplement un peu de temps pour grandir. Ce groupe est encore plus fort que la saison passée, nous sommes meilleurs, avec plus de choix sur le banc", a-t-il détaillé.

Il a ensuite confirmé qu'il poursuivrait sa carrière à Milan aussi longtemps qu'il le pouvait. Joli présage.