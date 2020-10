Didier Drogba, qui se présente au poste de président de la fédération de football ivoirienne, a donné un avis éclairé sur la génération qui affrontera ce soir les Diables Rouges à Bruxelles. Non sans une certaine prudence.

La Côté d'Ivoire, d'un point de vue footballistique, est souvent identifiée par la génération de Didier Drogba. Cette équipe possédait certains éléments de classe mondiale et était parvenue à glaner un trophée continental. C'est nettement plus compliqué actuellement, bien que cette équipe n'ait pas à rougir face à ses concurrents. "On a eu une grande génération, une belle équipe", analyse Didier Drogba, interrogé par Mbaye Leye. "Ce cycle-là s'est matérialisé par une victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Ensuite, il y a eu une transition qui a été bien plus difficile, mais je ne me fais pas de soucis, ce sont des cycles".

Pas question donc de tomber dans un fatalisme. Que du contraire. Pour le prouver, Drogba s'est appuyé sur des exemples qu'il connaît bien. "Yaya Touré n'est devenu un leader qu'au début des années 2010 ou 2009. Il était en train de s'installer à Barcelone, puis il a pris toute son ampleur à Manchester City. Moi, quand j'arrive en sélection, j'ai déjà 23 ou 24 ans", explique-t-il. La génération actuelle, par contre, a commencé très tôt. Donc il y a une différence d'âge, ça compte au niveau de la maturité, du challenge. Quand un entraîneur vous parle à 19 ans ou à 25 ans, ce n'est pas la même réaction qu'il a en face", résume-t-il ensuite.

Pour lui, cette jeunesse peut être un avantage, à une seule condition. "Laissez ces joueurs-là s'exprimer", demande Drogba. "Je ne pense pas qu'on va avoir un deuxième Yaya Touré, un similaire à lui. En France, ils ont eu Platini puis Zidane, deux profils différents. Il y aura peut-être un deuxième Drogba. Quelqu'un d'autre se fera son nom, on dira "le futur Didier Drogba", mais non, ce sera lui, ce sera son nom et ce sera son talent qu'il fera qu'il a un nom et qu'il portera cette équipe", a-t-il détaillé.

La génération ivoirienne va ce soir affronter de jeunes Diables Rouges, dont les cadres seront en grande partie laissés au repos en vue du match de dimanche en Angleterre. Un match à suivre sur RTL Sport !