"Le foot est le cadet des soucis de la FIFA": la déclaration fracassante d'un proche de Benzema

La cérémonie des FIFA The Best s'est tenue lundi soir et a vu Robert Lewandowski être sacré meilleur joueur de l'année pour la deuxième fois consécutive.

L'équipe type de l'année 2021 a été dévoilée lors de cette même cérémonie. Si on y retrouve Kevin De Bruyne dans le milieu de terrain, une absence se fait remarquer chez les attaquants, celle de Karim Benzema.

Snobé malgré une année exceptionnelle, l'attaquant du Real Madrid ne fait pas partie de l'équipe type. Les capitaines et sélectionneurs, qui sont les votants pour ces prix, lui ont préféré Robert Lewandowski, Erling Haaland mais aussi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pourtant moins brillants que les saisons précédentes. Karim Djazizri, conseiller de l’ancien buteur de l’OL, a fustigé ces votes dans un message sur Twitter.

"Ne pas mettre Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot c’est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment", a-t-il lâché.

Les 45 buts du Français (club et sélection comprises) et son influence énorme sur le jeu offensif du Real Madrid n’ont visiblement pas suffi à convaincre les votants. Benzema avait terminé à la 4e place du Ballon d'Or.