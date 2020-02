"Le Real Madrid tient un nouveau CRACK": la presse espagnole adule Eden Hazard après son grand retour

Le retour d'Eden Hazard était sans aucun doute le sujet de discussion principal, hier soir, en Espagne. Le Diable Rouge était attendu et n'a pas déçu. De quoi s'attirer les louanges de la presse.

Les journaux espagnols n'ont pas manqué le retour d'Eden Hazard. Très attendu après presque 3 mois d'absence, le Diable Rouge a répondu présent, hier soir, face au Celta Vigo. Solide techniquement, capable de changer de rythme et décisif, Hazard a réussi un retour en grande pompe, obtenant une ovation du public à sa sortie.

Une prestation soulignée unanimement par les différents journaux du pays. "La Casa Blanca tient à nouveau un CRACK, en majuscules", écrit par exemple Marca, journal pro-madrilène. "Hazard est revenu en mode crack, physiquement affûté et décisif au ballon. Il n’est pas très loin du niveau qui était le sien avant sa blessure. Il a provoqué un penalty et avait le monopole du jeu offensif madrilène, qui penchait plus que jamais du côté gauche. Hazard a fait tout ce qu’il fallait avec le ballon, tant dans le jeu collectif avec ses coéquipiers que dans ses actions individuelles. C’est une nouvelle fantastique pour le Real", poursuit le journaliste.

Même son de cloche du côté de AS. "Malgré sa longue absence, Hazard a été le joueur le plus efficace devant. Sa titularisation était inattendue. Zidane lui a donné la possibilité de retrouver du rythme", écrit le quotidien espagnol. "Et du rythme, il en avait dans son jeu. Il est rentré dans le jeu depuis le flanc gauche et a libéré de l’espace pour Marcelo, qui a beaucoup dédoublé. (…) Lors de sa sortie, Bernabeu lui a réservé une ovation".

Le Mundo Deportivo souligne l'impact de la sortie d'Hazard sur la fin de match du Real Madrid, qui a finalement concédé le nul. "Hazard a joué un excellent match et provoqué le penalty alors que le score était de 1-1. Lorsqu’il est sorti du terrain, le Real Madrid a perdu le fil du match. Score final: 2-2. Un point en or pour le Celta qui lutte pour maintien", explique le journal.

Une pluie d'éloges, déjà, pour Eden Hazard !