La GUERRE est déclarée: un proche d'Antoine Griezmann allume Lionel Messi

La relation entre Antoine Griezmann et Lionel Messi semble s'améliorer. Le Français commence à trouver ses repères dans le vestiaire catalan. Pour autant, un ancien conseiller du joueur dresse un portrait peu flatteur de l'international argentin.

Lionel Messi et Antoine Griezmann sont-ils en guerre ? C'est ce que l'on pourrait croire à la lecture des propos d'Eric Olhats, ancien conseiller du Français. Ce dernier s'est adressé à France Football concernant l'entente entre les deux hommes, qui doivent cohabiter sous la vareuse du Barça.

Alors que certains voyaient le but de ce weekend comme un signe de répit, lui considère toujours que Messi est le seul maître à bord. Et qu'il sait le faire savoir. "Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil", affirme Eric Olhats. "Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. La saison dernière, à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon".

Il va même plus loin avec une comparaison audacieuse. "C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui", affirme l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann. Voilà qui risque de ne pas aider à améliorer leur relation.