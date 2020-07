"Le Roi Kevin", "Des pieds magiques", "Maître des assists": le monde du football sous le charme de Kevin De Bruyne (photos)

Kevin De Bruyne a égalé hier un record historique, en atteignant la barre des 20 passes décisives en Premier League. Un accomplissement qui suscite l'admiration de beaucoup. Voici un florilège de réactions !

20 passes décisives en une saison de Premier League: Kevin De Bruyne n'a pas fait dans la dentelle, cette saison. Le Diable Rouge a égalé le record de Thierry Henry, qui n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Le Français a simplement lancé un nouveau défi à son ancien joueur, qu'il avait eu sous ses ordres en sélection. "S’il veut vraiment mon record de 20 assists, alors il doit marquer 24 fois comme moi lors de ma meilleure saison", a-t-il lancé à la télévision anglaise, sourire aux lèvres.

Raheem Sterling, lui, n'a pas tari d'éloges envers son coéquipier. Auteur de 20 buts cette saison, l'Anglais a salué la performance de son ami. "C'est plus facile quand tu as des pieds magiques pour te donner des passes décisives", a écrit le joueur sur Twitter, félicitant ouvertement Kevin De Bruyne. Même son de cloche du côté de Manchester City, qui a enchaîné les tweets ces dernières heures. "Sans aucune surprise, KDB est le créateur de la saison. Et ça ne faisait pas l'ombre d'un doute", peut-on notamment lire sur le compte officiel des Skyblues.

Pep Guardiola, lui aussi, semble avoir du mal à trouver les mots pour décrire son joueur. "Les deux buts qu'il marque... le deuxième est spécial, je l'adore. Tout le monde connaît les qualités de passeurs de Kevin, mais nous avions besoin de ses buts. Il a marqué deux superbes goals. Le premier était vraiment spécial", a déclaré le technicien catalan après la rencontre.

Du coté des Diables Rouges, on salue la performance en alliant le Belge à Thierry Henry. "Les maîtres des assists", voilà la légende rajoutée aux côtés de ces belles images. Que de louanges pour le Belge, qui a d'ailleurs exigé... d'en recevoir deux de plus. "Vous m'en avez retiré deux. Dans ma tête, je l'ai déjà ce record. Je les réclame encore. C’est agréable d’avoir ce record et le partager avec Thierry", a plaisanté De Bruyne après la rencontre.

Compétiteur comme jamais, notre Diable Rouge !



