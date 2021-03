"Le ton est monté" entre Mogi Bayat et une légende du FC Nantes: "Il a pris la mouche"

Un but au FC Nantes a déclenché une petite joute verbale entre l'agent de joueurs Mogi Bayat et l'ancien international français Patrice Rio.

Nantes et Lorient ont partagé l'enjeu (1-1) dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1. Les Canaris, rapidement passés au commandement grâce au but de Randal Kolo-Muani (2e, 1-0), ont été surpris sur un coup franc des 40 mètres d'Armand Laurienté en fin de rencontre (87e, 1-1).

Un but qui a déclenché une petite joute verbale entre... Mogi Bayat et Patrice Rio. L'agent de joueurs n'a pas apprécié une remarque de la légende nantaise sur Alban Lafont, le gardien du FCN placé par... Bayat au club. "Nous étions tous très déçus et je me suis permis de dire tout haut que pour moi Alban Lafont était responsable sur ce but", a raconté l'ancien international français de 72 ans au journal L'Equipe. "En face de moi, M. Bayat, l'agent qui l'a mis à Nantes, a pris la mouche, et le ton est monté".

Des injures ont été échangées, pas de coups.