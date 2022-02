"Manchester United a fait une erreur en signant Ronaldo, le garder en serait une plus grosse"

L'ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher a critiqué le choix de Manchester United d'avoir recruté Cristiano Ronaldo l'été dernier. Malgré les 15 buts inscrits cette saison par la superstar portugaise, la légende de Liverpool estime que CR7 a perturbé l'équilibre de son équipe.

"United a fait une erreur en signant à nouveau Ronaldo l'été dernier. Ce sera une plus grosse de le garder la saison prochaine", écrit l'ancien Reds dans sa chronique pour The Telegraph.

Carragher a reconnu que Ronaldo était toujours "l'un des meilleurs buteurs", mais a souligné que United avait prouvé qu'il pouvait marquer des buts sans lui la saison dernière. "United a marqué 121 dans toutes les compétitions en 2020-21, son plus haut total depuis 14 ans, c'est parce qu'il s'agissait d'une équipe plus équilibrée et unifiée qu'aujourd'hui".

Il estime cependant que certaines des actions de Ronaldo ont causé des problèmes inutiles cette saison et est catégorique sur le fait que United serait mieux sans lui.

"Il y a du bruit généré à chaque fois après un autre résultat décevant. Il y a du bruit à chaque fois qu'une histoire est divulguée à son sujet 'envisageant son avenir' à la fin de la saison. Et il y a du bruit quand on remarque la réaction décevante chaque fois que United marque et que Ronaldo n'est pas le buteur, comme ce fut le cas lorsque Marcus Rashford a inscrit le but victorieux de dernière minute contre West Ham en janvier", ajoute encore l'Anglais.

"Quand un manager laisse de côté un homme de 37 ans, il ne devrait pas y avoir de bruit", estime-t-il encore et prend pour exemple une décision que Sir Alex Fergusson a prise du temps où il était encore sur le banc des Red Devils. "Aucun joueur ne peut jamais être plus grand que le club. Et personne ne le savait mieux que Sir Alex Ferguson qui, en 2006, a vendu l'un des buteurs les plus prolifiques de la Premier League, Ruud Van Nistelrooy, car il estimait que la soif personnelle de buts de l'attaquant entravait la progression des jeunes coéquipiers émergents."

"Si son passage à United est limité à une saison, le laisser partir résoudra plus de problèmes qu'il n'en créera", conclut l'ancien joueur.