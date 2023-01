"Même contre une D4, c'est insuffisant", "Invisible"': fantomatique, Eden Hazard se fait détruire par la presse espagnole

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard. Peu utilisé habituellement, le Diable Rouge a reçu hier, en Coupe du Roi, un joli cadeau empoisonné. Titulaire contre Cacereno, Hazard a joué 68 minutes insipides, ne se créant aucune occasion. Sa sortie s'est suivie du but de Rodrygo, sans que les deux événements ne soient liés.

Mais pour les médias espagnols, cela met définitivement fin à tout espoir pour le joueur belge, qui se fait tailler comme rarement. "Malgré l’état du terrain, on ne peut pas justifier avoir vu si peu Hazard ce soir. Il a donc été remplacé, sanctionné pour ses décrochages -ou pour le spectacle offert, allez savoir", peut-on par exemple lire dans Marca. Chez Eldersmarque, on offre une note pitoyable de 1/10 à Hazard, avec le commentaire suivant: "Ce n’était peut-être pas le bon endroit pour se montrer, mais il n’a pas montré la moindre envie de le faire".

Chez AS aussi, on perd totalement espoir. "Hazard a été invisible, perdu entre le flanc et l’axe. Qui sait s’il manque d’envie ou de force…", raconte le journal espagnol. La conclusion revient au Mundo Deportivo, pas plus tendre que les autres. "Même contre une D4, il a été insuffisant. Titularisé pour la première fois depuis trois mois, il a à nouveau gâché une opportunité de renouer la dynamique avec ses coéquipiers. Le terrain ne ment pas : le Belge a prouvé qu’il était très loin du niveau minimum exigé pour jouer au Real Madrid".

Le cauchemar est permanent...