"Merci pour ces huit années incroyables": Liverpool rend hommage à Divock Origi "la légende" (vidéos)

Divock Origi quitte Liverpool au terme de la saison, cela était connu et annoncé, c'est désormais officiel. Jürgen Klopp, son entraîneur, avait déclaré à son sujet : "où qu'il aille, il aura du succès".

Aujourd'hui, le compte Twitter officiel de Liverpool a rendu hommage au Belge qui a le statut de légende chez les Reds. "Divock Origi quittera le club à l'expiration de son contrat fin juin. Merci pour huit années de service incroyables et pour nous avoir laissé tant de souvenirs spéciaux. Légende de Liverpool", indique le club sur le réseau social.

Le champion d'Europe 2019 revient en vidéo sur les buts les plus emblématiques du Diable Rouge, à commencer avec son but miraculeux contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Dans les commentaires, les fans de Liverpool ont raporté quel but d'Origi les avait le plus marqué. Deux d'entre eux ont été retenu et mis en avant au travers des vidéos ci-dessous.

Origi, 27 ans, évolue à Liverpool depuis 2015 et un transfert en provenance de Lille. Il avait été prêté lors de la saison 2017-2018 à Wolfsburg. Le Diable Rouge a totalisé 175 apparitions sous le maillot de Liverpool, pour 41 buts, dont quelques-uns fondamentaux. Origi a remporté la Ligue des Champions en 2019, suivie dans la foulée par la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs, et le championnat d'Angleterre en 2020 avec Liverpool.

Il est cité avec insistance du côté de l'AC Milan.