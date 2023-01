"Nain aux hormones": un ancien dirigeant du Barça craque complètement et détruit Lionel Messi

C'est un nouveau scandale qui secoue le FC Barcelone. Les médias espagnols ont en effet dévoilé les comportements de l'ancienne direction du club, emmenée par Josep Maria Bartomeu, revenant sur le départ de Lionel Messi en août 2021. Un départ qui avait marqué le football, avec un Messi en larmes après avoir été forcé de quitter son club de coeur pour des raisons financières.

C'est une enquête menée par la police catalane qui a permis de dévoiler des conversations et méthodes de l'ancienne direction pour mettre la pression sur la star argentine, mais aussi sur Gérard Piqué, alors que le Barça voulait réduire leur salaire en pleine crise sanitaire. Deux hommes sont concernés, à savoir Oscar Grau, ancien directeur exécutif, et Roman Gomez Ponti, en charge de la partie juridique du club.

Les deux hommes auraient ainsi organisé la fuite des contrats des deux joueurs pour obtenir les faveurs de l'opinion publique. "Ce ne serait pas une mauvaise idée de publier les contrats millionnaires de l’équipe pour que les gens puissent les mépriser publiquement", aurait même écrit Gomez Ponti sur WhatsApp. Mais ce n'est pas tout. Sport annonce que le même Gomez Ponti aurait ensuite flingué l'Argentin, le traitant de "rat d'égout" et de "nain aux hormones qui doit sa vie au Barça", lui souhaitant même un départ plus humiliant que jamais. "Barto, vraiment, tu ne peux pas être une aussi bonne personne avec ce rat d'égout (Messi). Le club lui a tout donné, mais il a agi comme un dictateur par rapport aux transferts. Je ne pourrais jamais le faire, mais le renouvellement de contrat de Luis Suarez et celui de Jordi Alba devraient être prélevés de ses revenus", aurait-il même envoyé à son président.

On a connu plus chaleureux.